Zlatan võib juba sel suvel Rootsi kõrgliigas mängida

Praegu kuulub Ibrahimovic Itaalia klubi AC Milani hingekirja, kuid tema leping lõppeb suvel. Koroonaviirusest tingitud võistluspausi on ründaja veetnud kodumaal just Hammarbyga treenides. Eelmise aasta novembris ostis ta 25 protsendi klubi osalusest.

Hammarby spordidirektori Jesper Janssoni sõnul on tõenäoline, et Ibrahimovic mängib peagi kodumaa kõrgliigas. «Ma arvan küll, et see on võimalik, kuid seda teab vaid Zlatan ise. Praegu pole ta midagi kindlat öelnud,» ütles ta Expressenile.