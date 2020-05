Rootsi suusataja lõpetas ootamatult karjääri

2019. aastal teenis Bergström Faluni MK-etapi sprindis viienda koha ning tuli Rootsi meistrivõistlustel pronksmedalile. Varasematest saavutustest on tal U23 MMilt ette näidata seitsmes ja kümnes koht.

«Olen seda otsust vaaginud ning tunnen, et praegu on õige aeg uuteks väljakutseteks,» teatas Bergström, kes lõpetab sügisel ülikoolis tööstusökonoomika õpingud. «Selle otsuse peamine põhjus on huvitav tööpakkumine Tromsöst.»