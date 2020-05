Latvala: Toyota Yaris WRC on parim auto, millega olen sõitnud

35-aastane soomlane on aastate jooksul kihutanud väga paljude erinevate masinatega. Valikust leiab erinevates mudelitest nii Mitshubishi, Fordi, Suzuki, Toyota kui ka Volkswageni.

«Toyota Yaris WRC on parim auto, millega olen sõitnud,» kiitis wrcwings.techile antud intervjuus Latvala masinat, millega ta kihutas aastatel 2017-2019 ning tänavu ka Rootsis. «Olen sõitnud ka B-grupi autodega, nautisin nende tekitatud heli. See on erinev praegusest. Aga nende juhitavus polnud kõige parem. Mulle meeldib B-grupi masinate võimus, kuid tänapäeva autode jõudlus on stabiilne ja turbo töötab sujuvalt.»

Latvala jõudis Tommi Mäkineni juhitavasse tiimi pärast seda, kui aastaid valitsenud Volkswagen 2016. aastal pillid kotti pakkis. «Kui Polost uue auto rooli hüppasin, siis tundsin kohe alguses, et Yarise mootor on kõrgel tasemel. See oli vähemalt sama võimas kui Polol. Testimise käigus selgus, et Yarise aerodünaamika mõjutab sõitmist tunduvalt rohkem. Polo oli pigem ülejuhitav, Yaris püsis hästi teel. Tagatiib hoidis autot tasakaalus,» arutles soomlane.

Pärast MM-sarjast taandumist on Volkswagen töötanud uue Polo kallal. Tõsistel võistlustel pole see veel võimalust saanud. Küll aga on seda testinud ja arendustöös kaasa aidanud Latvala, kes usub, et hätta ei jäädaks ka praeguses konkurentsis.