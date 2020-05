Eesti endisest tippsuusatajast sai Šveitsi meestekoondise peatreener

«Minu vastutada on meeste A-koondis. Seal on kuus sportlast,» selgitas Einaste enda uut positsiooni ERR-ile antud intervjuus. «Peatreener on meil otseselt üks sloveen – tema on naiste koondise peatreener ja tema vastutada on n-ö peatreeneri positsioon. A-koondise mehed on minu vastutusala ja siis on veel meeste B-koondis, mille peatreenerit veel otsitakse.»