Dortmund peab tähtsale derbile vastu minema kahe võtmemängijata

Borussia ja Schalke vihase vastasseisu ajalugu ulatub 1925. aastasse, mil kahe meeskonna vahelisest esimesest duellist väljus 4:2 võitjana Schalke. Aastate jooksul on omavahel vastamisi mindud 155 korral ning kaalukauss on kergelt Gelsenkircheni klubi kasuks 60-52. Viiki on mängitud 43 puhul.