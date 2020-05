Dopinguga vahele jäänud Euroopa meister süüd ei tunnista: sõin vaid gripitablette

Rootsi antidopingu komisjon otsustas ühehäälselt, et Fsiha on süüdi. Väidetavalt oli probleeme testosterooniga, mis jõudis kehasse ebaloomulikul teel. Sportlast ootab praeguse seisuga nelja aasta pikkune võitluskeeld.

«See on rikkumine, millega kaasneb nelja-aastane karistus. Et seda muuta, tuleks sportlasel tõestada, et pole reeglite vastaselt käitunud. Seni pole Fsiha suutnud seda teha,» selgitas antidopingu esimees Ake Thimfors.