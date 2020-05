Kristjan Ilvese konkurent lõpetas juba 24-aastaselt sportlastee

«Kuigi minu karjääri oli omajagu künklik ja seal leidus ebaõnne, siis olen alati uskunud, et kõva töö ja lootusega on võimalik midagi ära teha. Vaatamata Kanada puudulikule süsteemile suutsin kõrgemail tasemel võistelda. Kuigi olen mingil määral edukas olnud, siis mõistsin, et jõudsin punkti, kus on järgmist sammu raske teha. Võtsin vastu raske otsuse, et lõpetan karjääri.»