Olümpiapronks heideti Norra koondisest üle parda

Norra mäesuusakoondise järgmise hooaja eelarvet kärbiti NRK andmetel 6,25 miljoni euro pealt 5,6 miljoni euroni. See tähendab, et kärpida tuli ka Norra koondist. Üks väljajääjatest on viimasel neljal hooajal MK-sarjas võistelnud Skjøld.