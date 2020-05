Meediakanalid: Eesti korvpallikoondislane liitub Itaalia hõbedaklubiga

«Vägagi tõenäoliselt on Treier Sassari võistkonna esimene uus täiendus,» kirjutab superbasket.it. Samasisulise uudise on avaldanud ka mitmed teised Itaalia portaalid.

20-aastase ääremängija puhul tõstetakse esile eelmist väga õnnestunud hooaega kohalikus esiliigaklubis Ravenna. Treier viskas keskmiselt 9,8 punkti ja noppis 4,5 lauapalli, võistkond hoidis liidrikohta. Tema kasuks räägib ka tõik, et kuna ta on Itaalias juba aastaid mänginud, läheb ta kirja kohaliku mängijana.

Tundub üsnagi tõenäoline, et Treier mängib tuleval hooajal Itaalia kõrgliigas. Nädala alguses saabus uudis, et eestlasest on huvitatud Cremona Vanoli.