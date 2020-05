Neljakordset Tour de France'i võitjat ootab ees klubivahetus

Seega ongi 34-aastasel Froome'il vaja eeldatavasti meeskonda vahetada, sest igas teises tiimis oleks ta kindel number üks ja seda on tal ka vaja, et jääda kindlaks oma sõnadele, mille kohaselt soovib ta karjääri lõpetada, kui on võitnud enim Tour de France'i tiitleid. Praegu on Froome'ist üks võit enam nii Jacques Anquetil, Eddy Merckxil, Bernard Hinault'l ja ka Miguel Indurainil.