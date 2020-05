Maailma esigolfar kritiseeris Donald Trumpi otsuseid koroonakriisi ajal

Maailma esigolfar sõnas, et Trump proovib selles pandeemia ajal poliitilisi võitlustlusi pidada ja seetõttu on elu kaotanud koguni 86 000 ameeriklast. «Praegu on käes ajad, kus olukord on väga keeruline,» sõnas McIlroy. «Trump proovib ka koroonakriisis enda otsuseid rõhutada. Näiteks on ta rõhutanud, et USAs tehakse kõige rohkem koroonateste.»

Golfari arust pole see maailma ühe suurima juhi poolt õige käitumine ja tunneb, et ei läheks temaga enam kordagi golfi koos mängima. Olgugi, et mehed käisid kolm aastat tagasi koos radadel golfi mängimas ja seda veel Trumpi enda Floridas asuvas golfiklubis.