Venemaa kergejõustikutähte meelitati eskorttüdrukuks

29-aastane venelanna lükkas pakkumise kindlameelselt tagasi, olgugi, et väidetav teenistusleht oli korralik. Nimelt lubas pakkumise teinud härra, et Klišina hakkaks teenima 185 000 eurot kuus.

Ta aga ei jätnud jonni ja ütles, et ärgu ma enne keeldugu, kui tingimusi ja palka ei tea. Raha oli tõesti suur, 200 000 dollarit. Mõtlesin omaette, et kas ma tõesti jätan sellise naise mulje, kes oleks millegi taolisega nõus?! Muidugi ei pannud see summa mind meelt muutma,» sõnas viimased seitse aastat USAs Atlantas resideeruv Klišina.