Chiellini arvates on Ramos maailma parim kaitsja: tema judovõte Salahi peal oli geniaalne

Kui juttu tehakse Ramosest, pole Chiellini kiitusega kitsi. Vastupidi, ta ütleb otse välja, et hispaanlane on maailma parim kaitsja. «Ta on äärmiselt tehniline ning võiks vastupidiselt minule tegusid teha ka ründajana. Kõigele lisaks on tal veel omadus, mida ma pole kellelgi teisel näinud,» sõnab itaallane raamatus.