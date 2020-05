Profikorvpallur otsustas tänu Jordani dokumentaalsarjale ketsid jalga jätta

Kogenud korvpallur Mike Hall on üks miljonitest inimestest, kes on vaadanud Michael Jordanile pühendatud dokumentaalsarja «The Last Dance». Euroliiga kogemusega Hall teatas sotsiaalmeedias, et oli valmis pärast tänavust hooaega ketsid varna riputama, kuid sarja vaadates otsustas ta meelt muuta.