Koroonaviirus teeb Tänakule tiitli kaitsmise üha keerulisemaks

Tänavu on rallikarussell saanud tiirelda Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Seejärel on koroonaviiruse tõttu mitu etappi ära jäetud (Keenia ja Portugal) või edasi lükatud (Argentina ja Sardiinia).

Matton ütles eelmisel nädalal Motorsport Aktuellile, et tema hinnangul tuleks maailmameistri selgitamiseks sõita hooajal seitse etappi. «Ma ei tea, mitu võistlust saame tänavu pidada,» ütles Citroeni endine tiimipealik DirtFishile. «On oluline, et me ei võtaks ühtegi otsust liiga rutakalt vastu ning langetame otsuseid, kui meil on õige teave.»

Vähemalt seitsme ralli ideed pooldas ka MM-sarja turunduspoole eest hoolitseva WRC Promoteri tegevjuht Oliver Ciesla. «Oleme FIAga rääkinud ja saanud aru, et kui suudame veel neli rallit korraldada, on see piisav arv. Meie plaan on aga näha võimalikult palju võistlusi,» ütles Ciesla.

MM-sarja liidrikohta hoiab kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier. Elfyn Evans jääb prantslasest maha kaheksa punktiga, kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville on 20 silma kaugusel. Valitsev tšempion Ott Tänak kaotab Ogier'le 24 punktiga.