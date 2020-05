Ferrari domineeris F1-sarja 2000ndate alguses, kui nende rivistuses võitis legendaarne Michael Schumacher aastatel 2000-2004 koguni viis järjestikulist MM-tiitlit. Pärast sakslase tiimist lahkumist suutis 2007. aastal Kimi Räikkönen üllatuslikult endistel McLareni meestel Lewis Hamiltonil ja Fernando Alonsol selja prügiseks teha ja nende ees viimaste etappide õnnestumistega maailmameistriks tulla. See tähendab, et Ferrari viimasest triumfist on möödunud juba 12 hooaega ja ka tänavu pole nad suurimad soosikud, sest favoriidiks peetakse seitsmendat MM-tiitlit jahtivat Hamiltoni.