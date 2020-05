Lewis Hamilton tõukas David Beckhami troonilt

Mercedesega kihutav inglane on F1-sarjas võitnud kuus tiitlit, tänu millele pole ime, et Hamilton teenib võidusõidumaailma kuninglikus sarjas suurimat palka - umbes 45 miljonit eurot. Rikkust koguneb ka tänu arvukatele sponsorlepingutele.

Sunday Timesi teatel on Hamiltoni vara suuruseks 250 miljonit eurot ning võrreldes mullusega on tema varandus suurenenud 41 miljoni võrra. 250 miljonit on ajalehe edetabeli kõigi aegade rekord.