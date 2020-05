Koju pääsenud Eesti kergejõustiklane: kolmenädalasest treeninglaagrist sai lõpuks üheksa nädalat Keenias lukus olemist

Oma Facebooki lehel kirjutas Allase, et Keenia lennuliiklus sulgeti 25. märtsil ning piirangut on alates sellest ajast mitu korda pikendatud. «Mina ei oleks pikemat sealviibimist normaalselt üle elanud, sest Keenias alanud vihmaperiood ja sellega kaasnevad viirused ning hallitus muutsid mu tervisliku seisu piisavalt halvaks, et normaalselt trenni teha enam ei saanud. Lisaks ootasid kodus erinevad kohustused ning rahaline seis hakkas kriitiliseks minema,» selgitas ta.

Allase jätkas: «Eelmise nädala keskpaigas avanes võimalus osta pilet erilennule, mis läks Londonist Keenia kodanikke ära tooma. Aga isegi sellega ei olnud lugu nii lihtne, et ostad pileti, istud lennule ja lendad koju. Lisaks sellele, et pileti hinnaks oli 1660 eurot, tuli Keenia politseist saada luba Nairobisse sisenemiseks, leida transport Nairobisse ning jõuda sinna enne õhtust (19:00-05:00) liikumispiirangut.

Rõõm on näha, et valdav enamus on siiski mulle tuttavad inimesed spordist, koolist, töölt, kodukohast. Suur tänu Teile, kui tulevikus on Teil abi vaja, siis olen ma Teile teene võlgu.