Portugali tähtmängija: Manchester Unitedist lahkumisel tundsin justkui kergendust

Kuigi edu saatis teda kogu Unitedis mängitud karjääri, siis võitmisega kaasnenud pinge oli niivõrd tohutu. «Need mehed, kes panevad selga Unitedi punase särgi, on kohe ülimalt suure pinge all. Kõik ei tulegi sellega toime,» selgitas Nani.

2014. aastal saadeti Nani Unitedist laenule Portugali kõrgliigasse Lissaboni Sportingusse. Ta tundis ennast kohe kergendatult, et kogu see õhkkond on palju vabam ja sind ei jälgita niivõrd palju. «See klubi, tema ülesehitus ja kvaliteet, kõik teavad selle suurust. Ja ma ei halvusta siin kedagi, sest need olid minu elu parimad aastad,» jätkas portugallane. «Sportingusse naastes sain aru, mida peab üks tippjalgpallur taluma ja siin sain kõikidest pingetest priiks.»