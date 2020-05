NBA pallur laseb fännidel endale järgmise klubi valida

Dinwiddie'l on küll järgmiseks hooajaks Netsiga kehtiv leping olemas, kuid ülejärgmisest hooajast on ta valmis poolehoidjate valitud sihtpunkti minema. Seda mõistagi ainult juhul, kui raha kokku saadakse.

Ameeriklane laseb fännidel ühisrahastusplatvormil GoFundMe raha annetada ning eesmärgiks on ta seadnud 2625,7 bitcoini ehk ligikaugu 23,8 miljonit eurot. Kui see summa kokku saadakse, sõlmib mees lepingu fännide poolt enim soovitud klubiga.

«24 miljonit on väga kõrge latt, kuid see on seatud sinna meelega. Olen algusest peale adunud selle projekti õnnestumise või õigemini siis ebaõnnestumise tõenäosust, mistõttu kinnitan, et isegi kui puudu jääb üks sent, annetan kogu summa heategevuseks. Loodetavasti suudame koroonakriisis üheskoos midagi head ära teha,» säutsus ta.