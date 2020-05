Juventuse tugitala avaldas põhjuse, miks mängijad enne peatreeneri lahkumist pesemas ei käi

«Temaga saab rääkida ainult enne duši all käimist. Siis kui mänguvorm on veel seljas. Kui seda pärast teha, haised tugevalt tubaka järele,» kirjutab Chellini autobiograafias.

Chellini iseloomustas tänavusest hooajast Juventust juhendavat itaallast ka teisest küljest. «Ta on väga kinnine isiksus ja ei anna ruumi libastumisteks. Kuigi Juventus on õnnestunud teda ka pehmemaks muuta.»

Juventuse kapteni hinnangul on Sarrist teinud tipptreeneri õiged isikuomadused. «Ta otsib alati täiuslikkust. Näiteks tahab ta, et palli valdamine oleks 100 protsenti vastase väljakupoolel. Loomulikult on see reaalsuses utoopia, kuid võib-olla on just selliste eesmärkide sihtimine põhjus, mis võimaldas tal jõuda Itaalia jalgpallipüramiidi tippu,» oletas 35-aastane keskkaitsja.