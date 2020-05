Kõigi aegade edukaim olümpiasportlane võitleb koroonakriisis depressiooniga

«Tahate teada tõde? Kuidas mul tegelikult läheb? Kuidas ma saan hakkama karantiini ning ülemaailma pandeemiaga? Ütlen lihtsalt - ma endiselt hingan,» alustas Phelps.

«See on olnud üks nendest kuudest, kus mu meeleolu käib lainetena üles ja alla. See pandeemia on olnud olnud üks kõige hirmutavamaid aegu, millest ma läbi olen tulnud. Olen väga tänulik enda perele, et olen terve ja turvalises keskkonnas. Olen ka tänulik, et me ei pea muretsema arvete tasumise ja toidu eest, nagu paljud teised seda praegu teevad. Aga ikkagi - tunnistan, et olen hädas.»

Kõigi aegade edukaima olümpiasportlase sõnul aitab probleemist avameeli rääkimine, tal olukorda kergendada. «Enne Rio olümpiamänge jagasin ma enda vaimseid probleeme avalikult. Ei olnud toona kerge endale tunnistada, et ma pole perfektne inimene. Aga sellega avalikult välja tulemine võttis mu õlgadelt raske koorma. See tegi mu elu kergemaks. Nüüd tahan taas avalikkuse ette tulla. Tahan aidata inimestel mõista, et nad ei ole oma võitlustes üksi. Väga paljud meist võitlevad praegusel hetkel oma sisemiste deemonitega. Rohkem kui eales varem,» rääkis endine tippujuja ESPNile antud intervjuus.

Phelpsi sõnul pole depressioon haigus, mis lõplikult kaoks. «Peamine asi, mida silmas pidada on see, et mentaalsete probleemide käes vaevlevad inimesed ei saa täiesti terveks mitte kunagi. On halvemaid ja paremaid päevi, aga finišijoont selles võitluses pole. Olen andnud mitmeid intervjuusid pärast Rio olümpiamänge ja jutt on kõigis sama: Michael Phelps rääkis avameeleselt enda depressioonist, läks ravile, võitis olümpiamängudel kulla ning on nüüd paremas seisus. Tahaksin, et see oleks tõde ja vaid nii lihtne. Aga tegelikult on see reaalsust ignoreeriv. Keegi, kes ei ole ärevushäirete ja depressiooni all kannatanud, ei mõista lihtsalt seda.»