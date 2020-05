Endine maailmameister ei mõista Ferrari otsust Vettel üle parda visata

Kui algselt räägiti, et Vettel ei olnud nõus Ferrari lepingutingimustega, siis viimasel ajal on levinud kuuldused, nagu poleks sakslasele midagi pakutudki.

Buttoni sõnul oleks see hullumeelsus, kui Ferrari ei oleks Vettelit proovinud uueks aastaks värvata. «Ma arvan, et ta näitas eelmisel hooajal enda tegelikku kiirust. Jah, tal oli ka raske moment, kui Charles Leclerc häid esitusi tegi. Usun, et see mõjutas teda natuke mentaalselt. Aga ta tuli tugevana tagasi ja peaks olema kindlasti sõitja, keda iga vormel 1 meeskond tahab enda autos näha,» rääkis britt Skysportsi saates F1 Show.