Zlatani kuju uus asukoht kütab Rootsis palju kirgi, Stockholmi seda ei kolita

Mängitud on ka mõttega kuju hoopiski Rootsi pealinna viia, kuid linnavõimu sõnul ei tule see variant kõne alla. «Saame öelda, et me ei koli seda Stockholmi. Zlatani kuju on linnale kinkinud Rootsi jalgpalliliit ning see sümboliseerib Zlatani tegevust. Ta on Malmö poeg ning kuju peab jääma siia linna,» selgitas Malmö linnaametnik Frida Trollmyr SVTle.

Linnajuhid üritavad vandalismijuhtumite tõttu leida pronskmehele uut asukohta, kuid ülesanne ei ole lihtsate killast. «Sobiva asukoha leidmine võib võtta natuke aega. Tähtis on leida sellele koht, kus ta oleks ligipääsetav linnakodanikele kui ka turistidele. Palju on tulnud soovitusi, et see peaks paiknema Malmö jaamahoones. Me arutame seda. Aga see on teema, mis kütab palju kirgi ning tahame tekitada laia dialoogi, et leida sellele hea asupaik,» rääis Trollmyr.