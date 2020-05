Riigilt eitava vastuse saanud autospordiliit plaanib kõrgetasemelise ralli siiski Eestisse tuua

Erinevatel põhjustel on tänavu jäänud toimumata valdav osa planeeritud autospordisündmusi. Eesti Autospordi Liit on keeruliste olude kiuste otsinud võimalusi autospordi koordineeritud tegevuste jätkamiseks esimesel võimalusel. Seda nii ühis- kui kogukondlikke huve silmas pidades ja viiruse leviku takistamise meetmeid järgides.

Mõistes autospordi kogukonna ootuseid ja valutades südant riigi seniste WRC etapiks püüdlemise nimel tehtud investeeringute pärast on Eesti Autospordi Liit töötanud, et kõrgetasemelise ja WRC tippsõitjate osavõtuga autorallide traditsioon Otepää teedel ei katkeks.

Eesti Autospordi Liit kinnitab, et autoralli Eesti Meistrivõistluste etapp Otepää teedel tänavu toimub. Mõistagi on selle eelduseks kontrollitud ja turvaline tervislik seisukord riigis, rahvusvahelist mõõdet silmas pidades ka piiride avanemine nii naabrite kui ralli seisukohalt olulisemate Euroopa riikidega. Ühiskondi raputanud pandeemia on andnud põhjust autorallit kui spordi- ja meelelahutusüritust ümber mõtestada. Eesti Autospordi Liidu töögrupp on kujundanud innovatiivse spordiürituse formaadi, mille loomisel seati kaks eesmärki: