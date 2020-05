Autospordiliidu juht Janis Kaal: ralli jälgimiseks mõeldud IT-lahendused on välja töötamisel

EALi tegevjuhi Janis Kaalu sõnul on aeganõudvate tehnoloogiliste arendustega juba alustatud. «Täna on täpsemaid detaile veidi vara kommenteerida. Eks me jälgime ühiskonnas toimuvat ja kohandume vastavalt oludele. Hetkel me ei tea, mis on olukord ralliks kavandatud kuupäevadel. Kui publikut ei lubata, tuleb olukord lahendada kaasaegsete sidevahenditega,» sõnas Kaal, kes kinnitas, et töö selles suunas juba käib.

Siiski loodab autospordiliit, et juuli lõppu või augusti algusesse kavandatav ralli võimaldab vahetut võistluselamust pakkuda võimalikult paljudele. «Loodetavasti jõuab kätte hetk, kui saame piirangute mahavõtmisega edasi minna. Oleme valmis ka pealtvaatajateta rallit korraldama, aga loodame loomulikult, et läheb paremini. Ralli läheb eestlastele korda ja peame pöialt, et kõik soovijad saaksid sellest osa.»