Tänak avaldas enda lemmik ralliauto, milleks ei ole Toyota ega Hyundai

«Lemmikrallit on tegelikult päris lihtne valida. Soome. See on kiire, tehniline ja võistlus, kus on palju adrenaliini,» ütles põhjanaabrite juures kahel viimasel aastal triumfeerinud Tänak. Ta iseloomustas Soomet kui väga salakavalat etappi. «See ei ole raske autole, kuid on keeruline sõitja jaoks. Seal pead olema väga täpne ja suruma piiride juures. Suured kiirused ning rajaprofiili kavalus teevad sellest etapi, mida ma tõesti naudin,» ütles Tänak.