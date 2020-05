Neuville avaldas oma nägemuse Tänaku tiimivahetuse põhjusest

Kaks hooaega Toyotas sõitnud ning mullu maailmameistritiitli võitnud Tänak vahetas eelmise aasta lõpus meeskonda ning liitus Hyundaiga. «Ma arvan, et Ott lahkus Toyotast, sest sealne atmosfäär ei olnud stabiilne. Tema meeskonnavahetus tõestab, kui oluline on meeskonnas valitsev hea õhkkond,» sõnas Belgia rallisõitja Rallit.fi-le.

Neuville on Hyundais sõitnud alates 2014. aastast, mil Lõuna-Korea autotootja MM-sarjaga liitus. Kui esialgu oli rallimeeskonna palgal 60 inimest, siis praegu on töötajaid vähemalt kaks korda rohkem. «Algus ei olnud meil kõige parem, kuid arenesime ning tulemused hakkasid üsna ruttu tulema.»

Eestlast iseloomustades sõnas Neuville, et tegu on otsekohese inimesega. «Ta ütles kohe, mis on meie auto juures hea ja mis halb. Ta tahtis küll palju asju muuta, kuid kõige tähtsam sõnum oli, et auto põhistruktuur on korras.»