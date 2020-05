Jordan avaldas ühe oma kuulsaima mängu kohta tõe

Jordan sai selles mängus kirja 38 punkti, seitse lauapalli, viis korvisöötu ja kolm vaheltlõiget, aidates meeskonna 90:88 võidule. Hiljem sai see kohtumine nimeks «The Flu Game», mis viitas justkui, et Jordan mängis gripi haigusnähtudega.

Doksarjas «The Last Dance» avaldas Jordan aga tõe – tegu ei olnud mingisuguse gripi, vaid hoopis toidumürgitusega. Ka varasemalt on spekuleeritud, et tegu võis olla just toidumürgitusega. Samas on ka väidetud, et Jordanil oli lihtsalt tugev pohmell.