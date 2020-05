F1-tšempion valas Alonso kuulujutule külma vett peale

Renault's vabanes koht, kuna Ferrari palkas neljakordse meistri Sebastian Vetteli asemele Carlos Sainz juuniori. Teise sõitjana roolib Prantsusmaa autotootja vormelit Esteban Ocon.

Alonso ütles hiljuti, et tema karjäär jätkub kas vormel 1, ookeani taga IndyCaris või kestussõidu MM-sarjas, kus ta tuli mullu Toyota ridades meistriks. Ta on varem osalenud ka IndyCaris.

Button teab Alonsot võrdlemisi hästi, kuna nad olid McLarenis tiimikaaslased. «Kui Renault' oleks eesotsas ja Fernando näeks, et 2021. ja 2022. aastal on tal võimalik poodiumile jõuda ja võita, võtaks ta pakkumise kahe käega vastu,» rääkis inglane Sky Sportsile.

Ta lisas: «Samas arvan, et tegemist on pikema protsessiga. Kui nad ka jõuavad ettepoole, võtab see ilmselt aega vähemalt neli aastat ja Alonsol pole nii palju aega. Ma ei usu, et ta oleks sellega nõus.

Ma pole lihtsalt kindel, et Renault' on Fernandole õige käik. Kui tal oleks võimalus liituda esikolmiku (Ferrari, Mercedes ja Red Bull - toim.) tiimiga? Muidugi ta teeks seda, sest saaks siis näidata oma kiirust, mis pole kuhugi kadunud. Tiimi ülesehitamine pole minu hinnangul aga see, mida Alonso soovib.»

F1-sarja naasmisest on Alonsoga rääkinud McLareni pealik Zak Brown. Ameeriklane arvas, et hispaanlane pole tuleviku osas veel lõplikku otsust teinud. Küll ütles Brown, et kui tema juhiks Renault'd, võtaks ta tšempioni avasüli vastu, kuna tegemist on tuntud nime ja kiire sõitjaga.

Alonso on karjääri jooksul osalenud 311 vormel 1 etapil. Tal on kirjas 32 etapivõitu, 97 poodiumikohta ning kaks MM-tiitlit, mille võitis 2005. ja 2006. aastal just Renault’ga. Viimati sõitis Alonso F1 sarjas 2018. aastal, esindades McLarenit. Lisaks on ta karjääri jooksul sõitnud Minardis ja Ferraris.