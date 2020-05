Neljakordne NBA meister: Michael Jordan levitab minu kohta valeinfot

1994. aastal Bullsist lahkunud ääremängija oli klubi üks tähtsamaid pallureid, kui vahemikus 1991–1993 võitis ta Chicago tiimiga kolm maailma tugevaima liiga NBA tiitlit. Samal ajal mängis tiimis ka Jordan.

Miljoneid vaatajaid meelitanud sarjas sai sõna ka Grant. Ameeriklane ei pea linateost dokumentaaliks. «Sari lahutas meelt, kuid meie, meeskonnakaaslased, teame, et umbes 90 protsenti öeldust oli vale,» vahendas ESPN jänkit. Granti sõnul tehti sari Jordanile sobivaks.

Karjääri jookusl neli NBA meistrisõrmust teeninud Granti pahandas kõige rohkem Jordani süüdistus, et just tema oli vastuolulise raamatu «The Jordan Rules» üks allikaid. Raamat keskendus Bullsi hooajale 1990/91 ning maalis tagamängija iseloomust koleda pildi: ta oli enesekeskne ja tiimikaaslaste suhtes kiuslik.

«Vale, vale, vale,» kinnitas Grant. «Kui MJ (Jordani hüüdnimi – toim) on minu peale pahane, siis lööme korra majja nagu mehed. Räägime või saame teemaga kuidagi muud moodi ühele poole, sest jälle ja jälle valetab ta, öeldes, et mina olin allikas.»

Grant pole teinud saladust, et tal on raamatu autori, ajakirjaniku Sam Smithiga head suhted. Samas on tšempionkorvpallur alati kinnitanud, et kaitses riietusruumis toimunut ega paljastanud kunagi midagi.

Samuti kritiseeris Grant Jordani käitumist Bullsi noormängijate suhtes, süüdistades legendi füüsilises ja vaimses vägivallas. Näiteks toodi «The Last Dance'is» välja, kuidas Jordan lõi treeningul praegust Golden State Warriorsi peatreenerit Steve Kerri.

«Michael arvas, et tal on minu üle võimu, kuid ta eksis. Ma ei andnud talle kunagi alla, aga kui räägime Will Perduest, Kerrist ja Scott Burrellist, oli südantlõhestav näha, kuidas võistkonna liider neid asjatult ründas,» rääkis Grant.

54-aastane ääremängija esindas lisaks Bullsile NBAs Orlando Magicut, Seattle SuperSonicsit ja Los Angeles Lakersit. Tema unistuste liiga põhihooaegade keskmisteks näitajateks jäid 11,2 punkti ja 8,1 lauapalli.