Kahekordne maailmameister ja olümpiavõitja hakkab parandama Therese Johaugi ainsat nõrka külge

Sportlik paar otsustas kolida tagasi Norrasse. Mõistagi leiti kogenud Hattestadile ka kodumaal väljund, temast saab kohaliku naiste murdmaakoondise peatreener. «Pärast lepingu sõlmimist avasime Katjaga pudeli. See on unistuste töö,» teatas kahekordne maailmameister ja olümpiavõitja.

See tähendab, et tema käe all hakkab treenima ka naiste suusatamise valitseja Therese Johaug. Hattestadi saatis sportlaskarjääri jooksul edu eelkõige sprindis, mistõttu jääb tiimi ka senine loots Ole Morten Iversen.