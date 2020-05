Saksamaa jalgpalliliigaga taasalustamine ajas teiste alade tipud vihaseks: asi on vaid rahas

Kuigi vähemalt seni pole uusi Covid-19-sse nakatujaid tuvastatud, siis avaldasid mitmed sportlased tõsist pahameelt. «See on täielik nali,» sõnas sõudmise maailmameister Oliver Zeidler. «Lapsed ei tohi lasteaias käia ja toitlustajatel pole lubatud täivõimsusel töötada, aga miljonärid võivad platsil palli taga ajada. See saadab valge signaali.»

Ta jätkas: «Jalgpall on praegu ainus toimuv tippsündmus. Selline otsus võeti vastu vaid raha pärast, mitte selleks, et selgitada Saksamaa parim jalgpallimeeskond. Koroonaviiruse taustal ei huvita see niikuinii kedagi.»

Zeidlerile sekundeeris vehklemise maailmameister ja mitmekordne Euroopa tšempion Max Hartung: «Näha jalgpallureid mängimas ajab ka minu näpud sügelema. Nemad on nüüd ainuke spordiala, mida otseülekandes televisioonis näidatakse. Vehklejana olen alati kahtlustanud, et jalgpallis on tähtsam TV pool, mitte mäng ise.»

Odaviske olümpiavõitja Thomas Röhler lisas: «Saksamaa poliitikud ei suhtu kõigisse spordialadesse võrdselt. Nende jaoks tundub peamine, et pall veereks. See pole aus.»

Tippsprinter Gina Lückenkemper võtab olukorda läbi huumoriprisma. «Isegi Vana-Roomas teati, et inimeste lõbustamiseks on tarvis sööki ja mänge,» märkis ta, kuid lisas, et kriitika on igati õigustatud.

Pole eriline saladus, et eelnevatel juttudel on tõepõhi all. «Jalgpalli ei taastata, et selgitada välja riigi meister, kõrgliigasse jääjad ja väljakukkujad või pakkuda inimestele meelelahutust. Telerahad on vaja kätte saada.Mitte mingil muul põhjusel mänge ei peeta,» ütles Saksamaa jalgpalliga hästi kursis olev Andres Must Postimehele.