Armstrong alustas keelatud ainete tarvitamist juba 21-aastaselt

«EPO oli hoopis teine tase, see aitas tulemustele nii palju kaasa, et kergemaid asju polnud mõtet enam tarbidagi. Neli aastat hiljem avastasin aga uue imeravimi – kasvuhormooni. Sellega hakkasin eksperimenteerima 1996. aastal, sest leidsin, et kui mu kehas on midagi, mis peab kiiremini kasvama, siis on õige aeg alustamiseks. Paraku võivad need hormoonid kiirendada ka teisi asju, mistõttu sain ma ka munandivähi,» jätkab 48-aastane Armstrong.