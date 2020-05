Mainekas portaal: Mercedes saadab Bottase pikalt ja toob Hamiltoni kõrvale noort verd

Russelli allkirjast olulisem on Nugnesi hinnangul aga uus leping tiimipealiku Toto Wolffiga. Austerlase kontraht saab tänavu läbi ning tema jätkamine Mercedeses pole sugugi kindel, kuna Wolff on avaldanud soovi võtta üle Aston Martini F1-projekt või teenida leiba võidusõidumaailma kuningliku sarja juhtkonnas.

Nugnesi arvates on Bottasel kolm peamist võimalust, kus karjääri jätkata: Aston Martin (praegune Racing Point, brändimuutus toimub järgmisel aastal), Renault ja Williams. Kui esimesed kaks võivad soomlast veel kuidagi ahvatleda, siis Williams on viimastel hooaegadel olnud selgelt sarja kõige nõrgem tiim.

30-aastane Bottas on kogenud roolikeeraja, kes on osalenud 139 F1-etapil. Tema kaukas on seitse võitu ja 45 poodiumikohta ning enne Mercedesega liitumist kihutas ta just Williamsiga. Siis polnud Suurbritannia tiim aga punane latern.