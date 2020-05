Tartu Ülikooli pallur läks sarnaselt Lepmetsaga tööle munitsipaalpolitseisse

«Kent-Kaarel alustas tööd meie noorsoogrupi koosseisus, kelle põhiline ülesanne on tegeleda noorte ja alaealiste probleemidega, eelkõige alaealiste suitsetamise ja alkoholi tarbimisega. Kümme aastat profina korvpalli mänginud noorel mehel neid pahesid küljes pole ja seega on heaks eeskujuks kõigile noortele,» ütles munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere pressiteate vahendusel.

«Kui sellel aastal sai mupo meeskond riigiametite vahelisel korvpalliturniiril tubli kolmanda koha, siis järgmisel aastal on meil põhjust ootusrikkalt kuldse karika poole vaadata» arvas Toompere. «Tublide sportlaste üle on meil ainult hea meel ja neid on mupos tööl mitmeid, nende hulgas üks endine profijalgpallur (esmaspäeval profikarjääri lõpetanud Eesti koondise esikinnas Sergei Lepmets - toim.), kaks taekwondo maailma- ja Euroopa meistrivõistluste kuld ja hõbemedalimeest ning tänasest tubli noor korvpallur.»