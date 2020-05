Saaremaa Võrkpalliklubi ei pruugi uuel hooajal jätkata: lahtisi otsi on veel palju

Sepp ütles Võrkpall24.ee-le, et klubi jätkamise osas tahetakse otsus teha järgmise kuu jooksul ning praegu on veel palju lahtisi otsi. «Valitsus väidab, et koroonaviiruse teine laine tuleb raudselt. Küsimus on nende hinnangul selles, kas ta tuleb nagu nüüd, kevadel, või tsunamina. Kas meil on kulutusi sellises olukorras üldse mõtet teha, kui ka riik eriti ei toeta?» küsis ta.