Endine Euroliiga mees kiitis Eesti koondislast: ta on igasuguse kahtluseta parim noormängija Itaalias!

Eesti korvpallikoondislast Kaspar Treierit on viimastel nädalatel seostatud Itaalia tippklubi Sassariga. Viimased hooajad on ääremängija pallinud saapamaa esiliigas ning liigakaaslase Mike Halli arvates on eestlane igasuguse kahtluseta parim noormängija Itaalias.