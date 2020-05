Martin Järveoja on kuulsa multika ribadeks vaadanud ja igatseb tagasi rallirajale

«Alguses olin üsna õnnelik, et väike paus sisse tuleb. Olen WRC mullis olnud kolm aastat, tekkis võimalus perega rohkem aega veeta,» vahendas DirtFish kahe lapse isa Järveoja. «Oleme vaadanud väga palju multikaid - Põrsas Peppa on meie lemmik. Aga usun, et nüüdseks oleme seda juba piisavalt näinud.»

Koduste tegevuste kõrvalt on valitsev maailmameister ka mujal rakendust leidnud. Näiteks viimasel paaril kuul aitas ta vanemate maamaja putitada. «Õppisin ekskavaatoriga töötama, see on väga lõbus,» märkis Järveoja. «Olen nüüd lammutustöödes osav, kui vajate ekskavaatorimeest, andke mulle märku!»

Lisaks hoiab ta end füüsiliselt vormis: «Eestis on ilm päris ilus, olen käinud jooksmas ja rattaga sõitmas. Mõnda aega olid kõik sisejõusaalid ja muud spordisaalid kinni. Minu abikaasa hakkas YouTube´ist harjutusi vaatama, liitusin ka temaga. Leidsime videoid 90-ndatest - mida vanem, seda parem! Meie viieaastane tütar lõi samuti kampa.»