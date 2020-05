Legendaarne Ukraina tsenter: tahtsin meelega Kobe Bryantit vigastada

«Ühes matšis otsustasin Kobe Bryantit korralikult töödelda. Tahtsin teda meelega vigastada. Sihtisin tema reielihast. Kui õigesse kohta löök anda, siis jääb jalg väga kangeks ja valusaks, mängimist on raske jätkata,» vahendas Krepsinis Fesenkot.

«Arvasin, et sain sellega hakkama. Lakers võttis aja maha, mõtlesin, et Bryant enam platsile ei tule. Ma eksisin. Ta mängis edasi, viskas 38 punkti ja vedas võistkonna võidule. Olen mänginud ka LeBron Jamesi vastu, aga Bryant on parim mängija, kellega pidin väljakul silmitsi seisma.»