Veel kaks MM-rallit võivad kalendrist pudeneda

Tänavusest autoralli hooajast on niigi koroonaviiruse tõttu sõidetud vaid kolm etappi ning parima stsenaariumi korral sõidetakse tänavu veel kaheksa rallit, sest nii Portugali kui ka Keenia võidukihutamised on pandeemia tõttu edasi lükatud.

Ent too väljahõisatud kaheksagi on suure küsimärgi all, kuna see tähendaks, et praeguse seisuga edasi lükatud Argentina ja Sardiinia rallidele leitaks MM-kalendris uus ajaaken. Lisaks on väiksemat sorti murepilved ka Soome võidukihutamise kohal, mida ootab suure tõenäosusega samuti edasilükkamine.