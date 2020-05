Premium liiga võib tulevikus olla esindatud populaarses videomängus

Uudset sammu kommenteerib Jalkale vutiliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht. «Tegelikult oli see mõte meil juba pikemalt plaanis, aga praegune eriolukord andis tõuke, et see nüüd ja kohe ellu viia. Esimese mõtte saime siis, kui UEFA kuulutas eelmisel aastal välja eEURO võistlused, kuhu oli tarvis moodustada Eesti koondis. Sealt liikusime edasi samm-sammult: jalgpalliliidu põhitegevus on ikkagi arendada nii-öelda päris jalgpalli ning meie jaoks on e-jalgpalli funktsioon toetada suurt jalgpalli.»

E-jalgpalli Premium liigas osalevad kõik kümme Premium liiga klubi, e-jalgpalli esiliiga tekib tavajalgpalli esiliigas ja esiliiga B-s mängivatest iseseisvatest klubidest. Madalamad liigad komplekteeritakse tavajalgpalli II, III ja IV liigas pallivatest klubidest.

Iga võistlustel osalev klubi saab registreerida kaks e-jalgpallurit – olulise nüansina ei tohi sealjuures kasutada mängijaid, kes pallivad tavavutis Premium liigas, esiliigas, esiliiga B-s või naiste meistriliigas. «Me ei soovinud sõuformaati, kus võtame reaalsed jalgpallurid ja paneme nad omavahel võistlema. Mõte on selles, et iga klubi leiaks endale võimalikult heal tasemel e-jalgpalluri. Iga klubi kogukonnas võiks leida mõni inimene, kes seda mängu harrastab või kes sooviks seda teha ja kes sooviks seeläbi end klubiga rohkem siduda. Tippmängijate roll on ikkagi ise jalgpalli mängida, nende rutiin ei ole mõeldud selleks, et iganädalaselt e-jalgpalli üleval hoida. Paralleeli saab siin tõmmata ranna- ja saalijalgpalliga, kus on täiesti omad tipud, kes ei ole murujalgpalliga seotud,» selgitab Uiboleht piirangu põhjust. «Ehk saame selle kaudu ka täiesti teistsuguse taustaga inimesi meie klubide juurde tuua.»

Võistlused hakkavad toimuma «PESi» ehk «Pro Evolution Soccer 2020» mängus PlayStation 4 konsoolil, sest just sellisel moel korraldatakse ka Euroopa meistrivõistlusi.

Hetkel tuleb osalevatel klubidel kasutada mängimiseks Eesti koondist, tulevikus loodab jalgpalliliit Uibolehe sõnul aga mängu organiseerida ka Premium liiga klubid. «Oleme juba «PESiga» suhelnud, et tulevikus võiks Eesti liiga seal olemas olla. Oleme neilt uurinud, mida me selleks tegema peaksime. Kindlasti oleks see üks oluline samm edasi. Esimesel hooajal on natuke keerulisem, sest valikut ei ole, aga samas tundus ka veider, et Tartu Tammeka võtab endale mängus FC Barcelona ja hakkab sellega mängima. Tahtsime autentsust rõhutada. Järgmise sammuna tahaksime kindlasti, et Premium liiga oleks seal olemas, siis oleks veel põnevam jälgida.»

Täpsem juhend ja võistlussüsteem veel selgub. «Võib julgelt öelda, et oleme selles osas õpipoisi rollis. Suhtleme lähiriikidega, kellel on selliste asjade korraldamise kogemust – oleme kontaktis Läti ja Leeduga, samuti Hollandiga, kel on sealse kõrgliiga baasil toimiv võistlus hästi käima läinud.»