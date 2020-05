Sordo kaardilugeja meenutas 90ndaid: peol jõid kõik ennast enam-vähem purju

Sordoga on ta koostööd teinud aga ainult kuuel hooajal. Esmalt jagati masinat aastatel 2011 - 2013 ning uuesti moodustati tandem 2018. aastal, seega viimased kolm hooaega on ta saanud nautida Hyundai tehasetiimi mugavusi.

Tiimi ühismeedias oli täna võimalik del Barriolt küsimusi küsida ning fännid kasutasid agaralt ka seda võimalust. Nõnda sai teada, et hispaanlasel on tosin käekella ning et ta maratoni rekord on 3 tundi ja 11 minutit.