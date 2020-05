Markkus Keele karjäär jätkub tema sünniriigis

1995. aastal Rovaniemis sündinud Keel sõlmis klubiga aastase lepingu. Eeldatavalt kannab ta põhimängija rolli ning talle pakub vahetust Mikko Kuusela. «Aeg näitab, kuidas mänguaeg Markkuse ja Mikko vahel jaguneb. Igatahes on meil kaks väga head sidemängijat,» ütles Lüütsepp.

Keel ise ütles koduklubi avaldatud intervjuus, et tema eesmärk on ühel päeval mängida Euroopa tippliigas. «Ilmselt unistavad kõik noored mängimisest Itaalias, Poolas või Venemaal. Mulle meeldiks see samuti, aga ma ei ole unistaja. Teeme selle aasta kõvasti tööd ja proovime areneda,» avaldas ta oma plaani.