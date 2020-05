Tammemaa hakkab koos Tähega mängima Poola tippklubis

Tammemaa jaoks on Poola avastamata maailm, sest senise väliskarjääri on ta veetnud Prantsusmaal ja Belgias. Mullu mängis ta Prantsusmaa klubis Toursis.

Eestlase uue koduklubi Resovia näol on tegemist küll seitsmekordse Poola meistriga, kuid viimastel aastatel on nad olnud pigem enda hale vari. Viimane riigi meistritiitel jääb 2015. aastasse, mil jõuti finaali ka Meistrite liigas. Pärast seda on toimunud aga väikestviisi vähikäik – 2016. aastal lõpetati hooaeg veel teisena, kuid seejärel on platseerutud neljandaks, kuuendaks ja mullu, mil pool hooaega juhendasid tiimi Gheorghe Cretu ja Alar Rikberg, koguni seitsmendaks. Tänavu oldi enne liiga sunnitud lõpetamist suisa eelviimasel kohal.