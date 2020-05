Hispaania kõrgliiga sai riigi peaministrilt loa taasalustada

Liiga president Javier Tebas sõnas, et tema lootis kõrgliigaga taasalustada 12. juunist, kuid täpset kuupäeva pole veel paika pandud.

Loodetud kuupäevani jääb tänasest kolm nädalat ehk mängijatel on nõnda palju aega, et end taas vormi ajada. Sellest nädalast võisid kõrgliiga pallurid meeskonna juures treeninguid alustada, kuid esialgu piiranguga, et korraga võib osaleda 10 jalgpallurit.

«Hispaania on teinud kõik, mis võimalik, et selle viirusega võidelda ja nüüd on aeg vaikselt piiranguid vähendada. Mitmed igapäeva tegevused on peagi taas kättesaadavad,» sõnas president Sanchez. «La Liga võib taasalustada 8. juunist.»