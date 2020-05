NBA tähtmängija soetas Euroopasse korvpalliklubi

NBA korvpalliklubi Oklahoma City Thunderi tagamängija Schröder teatas sotsiaalmeedias, et ostis Saksamaa kõrgliiga klubi Braunschwiegi Löweni (Lõvid) kõik osakud. See teeb temast alates 1. juulist klubi ainuomaniku.

«Mul on väga hea meel olla Lõvide ainuomanik. Braunschwieg on minu kodulinn ja soovisin sellele piirkonnale midagi vastu anda,» rääkis Schröder. «Olen veendunud, et suudame sellest klubist vormida ühe edukama klubi Saksamaa kõrgliigas.»