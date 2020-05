Maailmameister jääb suvel töötuks

Götze lahkumist kinnitas Dortmundi spordidirektor Michael Zorc. «Meie teed lähevad Marioga sel suvel lahku. See oli meie ühine otsus,» sõnas Zorc.

Otsus sai selgeks tegelikult juba paar päeva tagasi, kui Dortmundi peatreener Lucien Favre selgitas, et Götze ei mahu enam tema mänguplaani. «Me mängime formatsioonis 3-4-3 ja kahjuks see ei sobi Götzele,» rääkis Favre.

27-aastane ründav poolkaitsja on Dortmundi karjääri jooksul esindanud 218 korda. Kõikide sarjade peale on ta löönud ka 45 väravat. Kahel korral on ta Dortmundiga kroonitud ka Saksamaa meistriks.