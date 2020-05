Jaapani staar keeldub kroonakriisi ajal palka vastu võtmast

Jaapani David Beckhamiks ristitud Honda teavitas oma koduklubi, Brasiilia jalgpalli kõrgliigas pallivat Botafogot, et võistkonnal pole mõtet talle praegu palka maksta, kuna ta niikuinii keelduks sellest.

Jaapanlane leiab, et selline käitumine oleks lihtsalt ebaeetiline, samal ajal kui sajad tuhanded inimesed on Brasiilias püstihädas, et üldse kuidagi omadega ots-otsaga kokku tulla.

«Honda on imeline inimene väga suure südamega. Ta on alates märtsist oma palgast keeldunud ning ei soovi seda enne, kui olukord normaliseerub. Tagatipuks pakkus ta ka meile oma abikätt, kui klubil peaks tekkima raskusi kellelegi palga maksmisega. Ta on lihtsalt täiesti teisest kultuuriruumist,» sõnas klubi esindaja Carlos Augusto Montenegro.