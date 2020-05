Napilt surmast pääsenud Rootsi poksitšempion: ma ei ela enam kunagi normaalselt

Seitse aastat tagasi läks Wallberg poksiringis vastamisi australlanna Diana Prazakiga, et kaitsta oma WBC meistrivööd. Kaheksandas raundis sai ta vastaselt kõva obaduse keset nägu, mille tagajärjel kukkus põrandale. Rootslanna tõusis küll pärast kosumist püsti, kuid ainult selleks, et mõned sekundid hiljem järgmine obadus kirja saada ning uuesti põrandala vajuda.

Seejärel peatas kohtunik matši ning arstid tormasid ringi. Selgus, et Wallbergil oli tõsine ajuverejooks ning ilma õigusemõistja sekkumiseta võinuks surm olla tõsiasi. Ta viidi kohe haiglasse, kus talle tehti operatsioon.

Praegu on Wallberg õnnelik, et ta on elus, kuigi iga päev on tema jaoks tõeline väljakutse. «Mu pea valutab pidevalt,» sõnab ta intervjuus Expressenile, kuid lisab, et on sellega harjunud. Nagu ka suuremate peavaluhoogudega, mis samuti aeg-ajalt torgetena esinevad. «Ma lihtsalt tean, et iga hetk võib see valuhoog tulla. See on karm.»

Viimase aasta jooksul on esile kerkinud veel teinegi probleem: nimelt on tal neerupealiste puudulikkus, mis tõttu ei tooda ta keha enam piisavas koguses kortisooli. «Miks mul selline häda on, on jätkuvalt teadmata. Kuid ma tean seda, et see on eluohtlik,» sõnab järgmisel nädalal järjekordsele kompuuteruuringule minev Wallberg.

Ta on viimase aasta jooksul kolm korda streikivate neerupealsete tõttu kokku kukkunud, ent paadunud optimistina sõnab ta, et olukord on praegu paranemas. «Mul pole veebruari lõpust alates ühtegi tõsist vahejuhtumit esinenud, mis on äärmiselt tore.»

«Ma olen kahjuks pidanud leppinud, et peangi niimoodi edasi elama. Ma tean, et mu elu pole kunagi enam normaalne. Vähemalt ei saa ma tagasi sellist elu, mis mul oli enne vigastust,» sõnab Rootsi ajaloo edukaim naispoksija.